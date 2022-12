Piazza Mercato Vecchio: i lavori riprenderanno dopo le feste di Natale

FASANO – Il progetto esecutivo è stato definito in accordo con la Soprintendenza e l’ufficio Lavori Pubblici e i lavori riprenderanno dopo Natale. Il cantiere di piazza Mercato Vecchio ripartirà a conclusione delle feste. Nelle ultime ore l’amministrazione comunale ha definito il progetto esecutivo in collaborazione con la Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio e con il dirigente del settore Lavori Pubblici Rosa Belfiore. In questi giorni la direzione lavori sta perfezionando la parte documentale e l’aggiornamento del computo metrico in modo tale che i lavori possano ripartire a gennaio.

«Il nuovo progetto esecutivo è conseguente a una riflessione migliorativa sul rispetto della matrice storica originaria della piazza – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. La Soprintendenza, pur avendo rilasciato parere favorevole al vecchio progetto, ci ha consigliato di modificarlo. Sebbene consapevoli del ritardo che si sarebbe prodotto, e del quale chiediamo scusa, abbiamo accolto tale suggerimento, che ha migliorato il progetto e che, ne sono certo, piacerà moltissimo anche ai cittadini».