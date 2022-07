Parcheggio dell'ospedale Perrino: dopo anni si riaccendono i lampioni

BRINDISI – Finalmente si riaccende la luce nel parcheggio esterno dell’ospedale Perrino di Brindisi. Dopo anni di buio totale, i lampioni si sono riaccesi. Emblematiche le foto condivise dal sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, sul suo profilo Facebook.

“Finalmente dopo l'accordo con l'Asl Brindisi che è proprietaria dell'area parcheggio dell'ospedale Perrino che ci ha concesso in gestione temporanea e grazie al nostro imponente progetto di riqualificazione di tutta l'illuminazione pubblica in città con lampade a Led e sistema intelligente di sorveglianza – scrive il sindaco - abbiamo potuto ripristinare la luce in un parcheggio importantissimo della città in cui mancava da anni, con una luminosità più intensa e a basso consumo. Ora il parcheggio dell'ospedale è più sicuro e visibile e andremo avanti così in tutta la città”.