Grande successo per l'iniziativa Green “Ripuliamo il mare dalla plastica, nessuno escluso"

FASANO - Una bella iniziativa tra tanti sorrisi e gioia di partecipare in nome della salvaguardia dell'ambiente e dell'inclusione di persone diversamente abili. Un ottimo risultato per il service “Ripuliamo il mare dalla plastica, nessuno escluso!”, promosso dal Lions Club Fasano, in collaborazione con il Leo Club Fasano, la Lega Navale sezione di Fasano e la Capitaneria di Porto di Brindisi.

L’iniziativa si è avviata nella mattinata di sabato 13 luglio. Luogo di ritrovo è stato lo spazio antistante il pontile della Lega Navale di Fasano, nel porto di Savelletri, dove i partecipanti, ed in particolare i ragazzi delle associazioni fasanesi “La Fontanella” ed “EsportAmore” si sono incontrati per condividere questa esperienza.

A bordo dei natanti messi a disposizione dai soci della Lega Navale i partecipanti, armati di retino, si sono messi a caccia dei rifiuti di plastica dispersi in mare, perlustrando il tratto di costa tra Savelletri, Capitolo e Forcatella, senza perdere l’occasione di fare un bagno al largo, sotto la costante presenza dei mezzi della Guardia Costiera.

La spedizione ambientalista ha consentito la raccolta di grandi quantità di oggetti in plastica: pezzi di reti per cozze, buste di plastica, flaconi di detersivo, bottiglie. Tanti rifiuti abbandonati che fanno riflettere sullo scarso rispetto di molti verso il mare.

Nel pomeriggio del sabato i ragazzi delle due associazioni, in collaborazione con il Leo Club Fasano, si sono spostati sul tratto di spiaggia di Torre Canne facendo altra incetta di plastica abbandonata sulla sabbia, offrendo ancora un contributo importante nel ripulire lo splendido tratto di costa.

Poi la serata di venerdì 19 luglio presso il ristorante “Il Palmento” che ha chiuso l’iniziativa con un altro momento di condivisione. Felice Lanzisera, presidente del Lions Club Fasano, Nunzio Narracci, presidente della Lega Navale – sez. di Fasano, e Vito De Mario, comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Savelletri, hanno fatto delle brevi riflessioni sulla iniziativa ricordando che l’inquinamento da plastica è diventato uno dei problemi ambientali più urgenti da affrontare per la sua gravità e per le pesanti conseguenze che può determinare. Sono stati, poi, evidenziati i risultati della raccolta di plastica ottenuti con questa iniziativa e tutti hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra associazioni ed enti, concordando che questa esperienza va riproposta anche in futuro.

A conclusione degli interventi Lanzisera, Narracci e De Mario hanno premiato i tre ragazzi che hanno raccolto più plastica, consegnando loro dei buoni spesa per l’acquisto di articoli sportivi, ed hanno donato ad ognuno dei partecipanti un attestato di partecipazione all’iniziativa, ringraziando per l’importante contributo tutti i componenti dell’associazione “EsportAmore”, presieduta da Alessandro Semeraro, e dell’associazione “La Fontanella”, presieduta da Rosa Potenza. Presente anche la presidente incoming del Leo Club Fasano, Angela Pistola.