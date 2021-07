Riqualificazione centro sportivo Parodo: pubblicato avviso esplorativo

BRINDISI - C’è anche un centro sportivo brindisino nell’elenco dell’Avviso esplorativo “finalizzato a individuare operatori economici commerciali interessati a formulare proposte di finanza di progetto ai sensi degli artt. 182 e 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per la valorizzazione economica di asset immobiliari dell’Amministrazione della Difesa in cui realizzare centri sportivi e/o ricreativi”, pubblicato da Difesa Servizi Spa, società in house del Ministero della Difesa. Si tratta del centro sportivo “Parodo” in uso alla Marina Militare, sito in via Ciciriello nell'area attigua al Circolo Tennis, prospiciente al nuovo Parco urbano Tommaseo. Gli altri si trovano a Bolzano, Roma, Anzio, Orbetello e Sestriere.

Il sito brindisino consiste in un’area perimetrata di oltre 20mila mq dove hanno sede un campo da calcio e due campi polifunzionali e due fabbricati già adibiti a depositi/magazzini/locali tecnici.

Gli interventi di riqualificazione dovranno avere per oggetto il risanamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la messa a norma, l’adeguamento, la ristrutturazione, la nuova costruzione o realizzazione di infrastrutture e impianti, previa bonifica.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, a Difesa Servizi S.p.A., entro le ore 12 del giorno 30 settembre 2021unicamente presso la sede sociale sita in Via Flaminia, 335 – 00196 Roma a mezzo posta o a mano, in apposita busta chiusa e sigillata.

