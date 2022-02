Riqualificazione delle periferie: consegnati cinque alloggi popolari

SAN DONACI - Nella mattinata di oggi, lunedì 31 gennaio, a San Donaci, sono stati consegnati ed inaugurati, alla presenza del sindaco Angelo Marasco, cinque alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati dal Comune e destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo di nuclei meno abbienti con particolare riguardo ad anziani, disabili e giovani coppie.

La consegna dei cinque appartamenti popolari è stato un momento importante e tanto atteso oltre che una risposta seria e concreta al bisogno abitativo della popolazione sandonacese.

L’intero complesso è stato costruito con un finanziamento regionale ottenuto nel 2015 nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Settore Aree Urbane-Città”.

I nuovi alloggi, nati per la realizzazione del programma integrato di riqualificazione delle periferie (Pirp), sono tecnologicamente all’avanguardia, antisismici e ad alta efficienza energetica. In questo modo si potrà rispondere alle esigenze di sicurezza e sostenibilità ma anche ad inclusione, equità e giustizia sociale.



Gli appartamenti, di varie metrature, intendono rispondere alla domanda abitativa di cittadini che, pur avendo un reddito, non possono permettersi una casa ai prezzi del libero mercato. La filiera dell’abitare si arricchisce così di un’ulteriore opportunità che unisce qualità edilizia, contenimento dei canoni e relazioni intergenerazionali.Le cinque famiglie, selezionate con avviso pubblico e successiva graduatoria determinata dal possesso dei requisiti richiesti, hanno visto oggi coronare le loro aspettative e questo non può essere che una grande soddisfazione per l’Amministrazione Comunale e per l’intera comunità locale.