Riqualificazione piazza Salvatore Russi: lavori terminati, pronta l'inaugurazione

FASANO – Portati a termine i lavori di riqualificazione di piazza Salvatore Russi (già Leonida Bissolati), tra via Zanibelli, via Bissolati e via Prampolini a Fasano.

Circa 1400 metri quadrati, fino a ieri abbandonati, adesso sono fruibili da parte di tutti: alberi, panchine, un’area giochi per bambini. Ma anche parcheggi e accessi pedonali più agevoli, oltre alla nuova illuminazione a led.

L’intervento, costato 440mila euro, interamente coperto da fondi comunali sarà inaugurato giovedì 20 giugno alle ore 19:00, alla presenza del sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Cisternino e la dirigente di settore Rosa Belfiore.

I lavori eseguiti hanno riguardato la demolizione e la ricostruzione dell’isola direzionale di via Zanibelli in direzione via Fratelli Rosselli, la realizzazione di una nuova isola direzionale di via Zanibelli munita di alberature e parcheggi, la messa in quota della piazza e la realizzazione di pavimentazione drenante, oltre che la realizzazione di una play area su pavimentazione antitrauma per bambini, panchine, alberi e nuova illuminazione a led.

