Rischio idrogeologico, finanziamenti per dodici Comuni del Brindisino

BRINDISI - Con Burp numero 36 di ieri, giovedì 11 mrazo 2021, è stato pubblicato l’atto dirigenziale numero 124 del 25 febbraio 2021 della sezione Protezione Civile di approvazione della graduatoria definitiva dell’avviso rivolto ai Comuni per la selezione di proposte volte all’implementazione dei piani di protezione civile con riferimento alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico, finanziato con risorse a valere sul Por Puglia 2014–2020 Azione 5.1.

In provincia di Brindisi sono 12 i Comuni che hanno ottenuto il finanziamento, in particolare si tratta di Brindisi ( 30mila euro), Fasano (29.829,00 euro), Francavilla Fontana ( 30mila euro), Cisternino (30mila euro), Ostuni (29.999,80 euro), Torre Santa Susanna (29.999,80 euro), San Vito dei Normanni ( 19.995,80 euro), Villa Castelli ( 20mila euro), Erchie ( 20mila euro), San Donaci (19.665,60 euro), Latiano ( 20mila euro) e San Michele Salentino (9.893,80). Il contributo servirà in parte per implementare il piano e in parte per la strumentazione).