Pista ciclabile della discordia: appalto revocato, ora una decisione su come proseguire

BRINDISI – “Negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto”. Per questo motivo la giunta comunale di Brindisi ha disposto la risoluzione del contratto con la ditta campana che aveva ultimato solo una minima parte della pista ciclabile su viale Aldo Moro e via Palmiro Togliatti. L’atto dell’esecutivo sugella un iter che era già stato avviato dal dirigente del settore Lavori pubblici, Fabio Lacinio, che ora dovrà fornire “l’indirizzo sulle modalità di ultimazione dell’appalto”.

Già da mesi l’amministrazione comunale aveva stoppato il cantiere, a causa dei ritardi nell’esecuzione dei lavori. Basti pensare che la ditta avrebbe dovuto completare la pista entro ottobre 2022, stando al verbale di consegna dei lavori che fu sottoscritto il 29 giugno 2022, sotto la giunta presieduta dal sindaco Riccardo Rossi.

Intoppi e ritardi

Ma ben presto quella data si è rivelata una chimera. Già nell’autunno 2022 si registrarono i primi intoppi che portarono a un’interruzione dei lavori, con l’ingombrante cantiere che ostruiva la viabilità, sopprimendo i posti auto.

Nel gennaio 2023 l’impresa appaltatrice presentò un nuovo cronoprogramma in cui si impegnava a completare l’opera entro 135 giorni. Dopo cinque mesi, però, il cantiere procedeva ancora a passo di lumaca. La musica non è cambiata neanche con l’insediamento della nuova amministrazione comunale, che nei mesi scorsi ha bloccato i lavori, diventati ormai un caso politico.

Allo stato attuale risulta completato appena il 38 percento delle lavorazioni previste dal contratto. In particolare sono state eseguite “solo lavorazioni di demolizione di cordoni e fresatura di alcuni tratti stradali – si legge nella delibera di giunta - ripristino di parte dei cordoni demoliti e l’installazione di alcuni tratti di cordoni di delimitazione della pista ciclabile su via Togliatti e via Aldo Moro”. Il cantiere, “posto tra l’altro in un quartiere densamente popolato, risulta privo delle minime misure di sicurezza”.

Una decisione da prendere

E ora, cosa accadrà? Quali saranno le modalità di prosecuzione dell’appalto? La giunta, come detto, ha “impartito” al dirigente Fabio Lacinio di fornire un indirizzo con ulteriore atto. L’ipotesi di ripristinare lo stato dei luoghi è stata scartata da tempo, in quanto avrebbe inesorabilmente esposto l’amministrazione a un’azione da parte della Corte dei conti. Vi sono i margini per apportare delle modifiche al progetto? Questo è il nodo principale da sciogliere, tramite interlocuzione con il ministero.

Gli altri percorsi finanziati

Va ricordato infatti che la pista ciclabile di via Palmiro Togliatti – viale Aldo Moro è uno dei tre percorsi finanziati nell’ambito del “Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS)”, con una somma pari a 450mila euro attribuita alla città di Brindisi. Il secondo percorso prevede la realizzazione di una unica pista ciclabile a doppio senso di marcia che partendo dal sottopasso della Stazione Centrale di Brindisi, attraverserà via Tor Pisana, viale Commenda, via Dalmazia, via Carnaro, piazza Tirolo, da cui potrà connettersi al percorso. Il terzo percorso dovrebbe partire dal sottopasso della stazione centrale di Brindisi, attraversare piazza Crispi, corso Umberto I per terminare in piazza Cairoli, da cui inizia la zona pedonalizzata e la zona Ztl che conduce verso il porto di Brindisi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: leggi qui