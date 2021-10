Al ristorante sociale Xfood “le cene imperdibili” con lo chef Giovanni Ingletti 

SAN VITO DEI NORMANNI - Al via venerdì 29 ottobre, l’edizione invernale della rassegna gastronomica “Le cene imperdibili”, del ristorante sociale XFood, a San Vito dei Normanni. Ospite della serata Giovanni Ingletti, già noto per essere stato lo chef del ristorante “Taverna del porto”, a Tricase Porto, in provincia di Lecce, e, di rencente, chef del Marcegaglia Hotels & Resort, sull’Isola Albarella.

Il concetto di cucina marinara di Giovanni Ingletti, si basa sulla conservazione e l’esaltazione degli ingredienti utilizzati, rispettandone l’origine e la stagionalità, strettamente legate al territorio, di cui ne conserva le caratteristiche, riconoscibili in ogni piatto da lui creato. Il suo è un concetto di ristorazione “diverso”, al centro di un territorio in cui regna un’ottima cucina della tradizione pugliese, fatta di eccellenti materie prime.

XFood, noto esempio di imprenditoria sociale nella ristorazione, che ha consentito l’integrazione lavorativa e sociale di persone con disabilità, aprirà le porte della sua cucina, a Giovanni Ingletti, che metterà la propria esperienza a disposizione dei ragazzi dello staff, offrendo loro un’occasione di formazione e crescita professionale.

Ingrediente base del menù proposto per la serata è il pescato proveniente dalla Riserva naurale di Torre Guaceto.

Da non perdere, dunque, questo appuntamento culinario d’autore, organizzato dal ristorante sociale XFood, di San Vito dei Normanni, che vedrà impegnata una importante firma del panorama d’eccellenza della cucina italiana.