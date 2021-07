Ristori per conferimento frazione organica fuori regione: Fasano il comune più virtuoso

BRINDISI - E’ Fasano il comune del Brindisino più virtuoso in fatto di raccolta differenziata. Riceverà 150mila euro come ristoro per il conferimento della frazione organica fuori regione, nell’ambito di un finanziamento regionale da 3,8 milioni di euro destinato ai comuni pugliesi per i costi sostenuti nel 2020 e nel 2021.

“Soldi insomma spesi dalle varie amministrazioni comunali nel trattamento della frazione organica e che alle stesse casse comunali torneranno, così come disposto dall’Agenzia territoriale Ager”, precisa il consigliere regionale Maurizio Bruno.

A Mesagne andranno, invece, 93mila euro, a Brindisi 65mila, a Francavilla Fontana 44mila, a Torre Santa Susanna 46mila, a San Pancrazio Salentino 41mila, a Erchie 37mila, a San Pietro Vernotico 35mila, a Ostuni 28mila a Oria e San Michele Salentino 20mila a Ceglie Messapica 16mila, a Villa Castelli 8mila, a Cellino San Marco 7mila.

Al fine di premiare le comunità che meglio e più hanno riciclato, i ristori saranno distribuiti proprio in base a determinati parametri.

“In particolare 1 milione e 400mila euro è stato destinato ai Comuni pugliesi che hanno raggiunto obiettivi di raccolta differenziata maggiori del 65 per cento. E un milione ai Comuni che da luglio 2020 a giugno 2021 hanno sostenuto maggiori costi per il conferimento degli scarti prodotti dall’impianto di compostaggio gestito da Tersan Puglia spa, che hanno presentato impurità inferiori al 5 per cento. Un altro milione e 400 mila euro è infine destinato a tutti i Comuni che negli ultimi 18 mesi hanno sostenuto maggiori costi per il conferimento della frazione organica presso impianti fuori Regione. Riciclare conviene. All’ambiente in cui viviamo. E non solo”, conclude Bruno.