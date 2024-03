"Ristrutturazione edilizia e pianificazione urbanistica": convegno a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Mercoledì 6 marzo 2024, alle ore 17, presso l'auditorium comunale in via Istria, Ceglie Messapica, si terrà un convegno di grande rilevanza sul tema della ristrutturazione edilizia e della pianificazione urbanistica. L'evento è organizzato da Tommaso Gioia, consigliere regionale per la Sanità del presidente, che si impegna a promuovere iniziative significative per la comunità.

Il convegno ospitarà il consigliere regionale Stefano Lacatena, delegato regionale e esperto nel campo del paesaggio e dell'urbanistica, nonché della pianificazione territoriale e dell'assetto del territorio. Durante il suo intervento, Lacatena fornirà una dettagliata spiegazione sull'attuazione della legge regionale n° 36/23, approfondendo gli aspetti più significativi e le implicazioni pratiche per il territorio.

L'evento sarà moderato dall'ingegnere Pasquale Suma, figura d che garantirà un'interazione efficace tra i relatori e il pubblico. Tra gli illustri ospiti che interverranno al convegno, ci saranno il presidente dell'Ordine degli architetti, l'arch. Maurizio Marinazzo, il presidente dell'Ordine degli ingegneri, l'ing. Cosimo Pescatore, e il presidente dell'Ordine dei geometri, il geom. Otello Marcello Coccioli. La loro presenza e le loro esperienze contribuiranno a fornire una visione completa e approfondita delle tematiche trattate, offrendo un'opportunità unica di confronto e di scambio di idee.

L'evento vedrà la partecipazione dei sindaci della provincia di Brindisi, degli assessori all'urbanistica e di numerose associazioni e operatori del settore. La presenza di queste figure istituzionali e professionali garantirà un dibattito ricco di spunti e una visione a 360 gradi delle tematiche legate alla ristrutturazione edilizia e alla pianificazione urbanistica.

Il convegno è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche legate alla ristrutturazione edilizia e alla pianificazione urbanistica. Sia i professionisti del settore che i cittadini interessati sono invitati a partecipare e a contribuire alla discussione, al fine di promuovere una migliore comprensione e consapevolezza sull'argomento trattato.