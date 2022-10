Porto Villanova, lavori ancora al palo: "A rischio il finanziamento"

Il finanziamento per i lavori di dragaggio del porticciolo di Villanova, marina di Ostuni, è a rischio. Lo denuncia il consigliere regionale Fabiano Amati, sulla base di quanto emerso nel corso di un’audizione svoltasi stamattina (lunedì 3 ottobre) presso la commissione Bilancio e programmazione della Regione Puglia, presieduta dallo stesso Amati. Durante la seduta intervenuti la dirigente della Sezione regionale trasporto pubblico locale, il Commissario prefettizio del Comune di Ostuni, il dirigente comunale ed il presidente della Lega Navale Italiana - Sezione di Ostuni.

È emerso che sul procedimento relativo al progetto ammesso a finanziamento per oltre un milione 700 mila euro, vi è un ritardo che potrebbe mettere a rischio l’opera, che dovrebbe essere ultimata entro il 31 dicembre 2023. Da parte della Commissione straordinaria è giunta la rassicurazione di recuperare il tempo perduto e cercare di rispettare i termini previsti. La massima collaborazione è pervenuta anche da parte della dirigenza della Sezione regionale preposta. Sul punto la Commissione si aggiornerà nella prima settimana di dicembre per verificare lo stato dell’arte.

“L’ammissione a finanziamento - afferma Fabiano Amati tramite una nota - fu determinata il 26 gennaio 2021, con la sottoscrizione in data 17 marzo 2021 del disciplinare e relativo cronoprogramma. I tempi erano stati così scanditi: progettazione entro il 31.12.2021; procedure affidamento lavori entro il 31.3.2022; sottoscrizione del contratto entro il 30.9.2022; avvio delle attività entro il 31.12.2022; completamento dell’attività e operatività dell’intervento entro il 31.12.2023”.

“Sino alla data del gennaio 2022, così come riferito dal prefetto Tiziana Costantino della commissione straordinaria – prosegue Amati - nessuna attività era stata compiuta, tant’è che in data 30.3.2022 era richiesto e ottenuto dal Comune di Ostuni l’aggiornamento del cronoprogramma, così scandito: progettazione entro il 31.07.2022; procedure affidamento lavori entro il 30.11.2022; sottoscrizione del contratto entro il 28.2.2023; avvio delle attività entro il 31.03.2023; completamento dell’attività entro il 3.11.2023; operatività dell’intervento entro il 31.12.2023.

Purtroppo anche il primo termine, così come prorogato, non è stato rispettato, determinando uno slittamento non ancora formalizzato. Nonostante ciò, la Commissione straordinaria si è impegnata al rispetto del termine finale del 31.12.2023”.

“A questo punto - conclude Amati - ritengo di verificare passo dopo passo le attività, tant’è che già per il prossimo 5 dicembre sarà riconvocata la Commissione per ogni più opportuna verifica. Allo stato delle cose non possiamo permetterci di perdere un finanziamento importantissimo per Ostuni e la sua portualità. Ringrazio la Lega navale di Ostuni, in persona del suo presidente Stefano Latini, e il Consorzio operatori portuali di Villanova, in persona del suo presidente Antonello Solito, per il costante monitoraggio offertoci”.