Ritorna il Servizio civile universale a Torre Guaceto: si cercano quattro volontari

TORRE GUACETO - "Vengono dal mondo-geografie dei rifiuti" è il progetto elaborato da Cooperativa Thalassia e Legacoop che accompagnerà quattro giovani volontari in un’esperienza unica, un anno di scoperta, crescita, lavoro e amore per la natura immersi nella Meraviglia della Riserva naturale di Torre Guaceto e del suo territorio. Decidere di svolgere il servizio civile significa impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni per le comunità e per il territorio.

Il progetto "Vengono dal mondo" mira alla creazione di modelli sostenibili di produzione e consumo riducendo l’utilizzo di plastica nella nostra quotidianità e limitando di conseguenza il suo impatto distruttivo sugli habitat naturali, con particolare riferimento a quello marino.

Con le attività di monitoraggio e sensibilizzazione, si intende stimolare la comunità a ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti che minacciano pericolosamente gli equilibri ambientali del territorio, compresi quelli dell’area marina protetta di Torre Guaceto.

I 12 mesi di attività vedranno i volontari impegnati in diverse ambiti: si occuperanno di informazione, sensibilizzazione e accoglienza turistica; lavoreranno con la comunità scolastica nella creazione e realizzazione di percorsi didattici tematici; interagiranno con i bambini in appuntamenti di sensibilizzazione attraverso il gioco; saranno parte attiva nello studio e realizzazione di eventi ambientali e di coinvolgimento degli stakeholders locali e dei turisti; opereranno attività responsabilizzazione delle comunità locali e non.

Il progetto è rivolto a 4 volontari, di età compresa tra i 18 ed i 28 anni; il contributo economico sarà pari a 444,30 euro mensili La scadenza per la presentazione domanda è il 10 febbraio 2023 h 14.

Vuoi avere maggiori informazioni?

Scheda del progetto qui: https://www.legacooppuglia.it/wp-content/uploads/2022/12/Sintesi-progetto-22_VENGONO-DAL-MONDO.pdf?fbclid=IwAR2rPPBxvbGFxiWLjXXgCF7uvVOm1CNJDDRRySSZedOnpUysYX1fTWj3tB8

Domande on line: https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per richiedere informazioni e supporto sono a disposizione i seguenti canali:

Legacoop Puglia serviziocivile@legapuglia.it 080 5423959; Cooperativa Thalassia Giuseppe Flore Responsabile Progetto. Cell: 393/9629084 - Mail: segreteria@cooperativathalassia.it