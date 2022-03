Autobus Stp: dall'1 aprile capienza piena e no corse integrative per studenti

BRINDISI - Dall’1 aprile 2022 su tutte le linee Urbane ed Extraurbane gestite da Stp Brindisi, saranno applicate le indicazioni emanate dal Governo con il DL n.24 del 24 Marzo 2022, con la cessazione dello stato di emergenza per il superamento delle misure di contrasto al Covid-19.

È possibile salire a bordo dei mezzi senza Green Pass, è tuttavia obbligatorio l’utilizzo della mascherina Ffp2 correttamente indossata. A questo proposito Stp Brindisi invita ad osservare scrupolosamente le abitudini per prevenire i contagi da Covid, per contenere eventuali nuovi contagi, avendo cura di disinfettare le mani e verificare il corretto utilizzo della mascherina.

È ripristinata la piena capienza degli autobus e l’utilizzo di tutti i posti a sedere sui servizi urbani ed extraurbani. Conseguentemente non vi saranno più le corse integrative per gli studenti con operatori esterni.

Il servizio scolastico verrà ri-modulato come nel periodo pre-covid, con mezzi sufficienti a coprire il numero di studenti così come indicato dalle scuole. A tal proposito è fondamentale la collaborazione di studenti e famiglie affinché non si verifichino affollamenti sulle ultime corse. Ribadiamo che è importante riempire le prime corse, garantendo così un adeguato utilizzo dei mezzi, senza affollamenti.

Nell’auspicio che il graduale ritorno alla normalità possa essere accolta con la dovuta responsabilità da parte di tutti, rammentiamo che osservando scrupolosamente queste poche indicazioni, potremo efficientare e migliorare il servizio.