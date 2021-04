Giovane delfino senza via d'uscita in una vasca: trovata la carcassa

BRINDISI - La carcassa di un giovane delfino è stata trovata stamani (venerdì 9 aprile) in una vasca del petrolchimico di Brindisi. Il mammifero è stato trascinato lì dalle correnti, ma dopo l’abbassamento della marea non ha trovato via d’uscita, restando intrappolato fino a perdere la vita. La scoperta è stata fatta da un cittadino. La carcassa non versa ancora in stato di decomposizione.