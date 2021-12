L'ex assessore Roberto Covolo nello staff del sindaco di Bari, Decaro

BRINDISI - Roberto Covolo, 42enne, attuale consigliere comunale a San Vito dei Normanni, e consulente esterno nel campo dell’innovazione sociale ed economica del Comune di Brindisi dove ha ricoperto, anche, il ruolo di assessore, è stato nominato membro del gabinetto del sindaco di Bari, Antonio Decaro. Per i prossimi tre anni si occuperò di temi legati all'economia urbana e al sostegno di nuove iniziative imprenditoriali della città di Bari. Imprenditore sociale, attivista, esperto di politiche pubbliche e fondatore del laboratorio di innovazione urbana Ex Fadda a San Vito, dieci anni dopo la stagione di Bollenti Spiriti, torna a lavorare e a vivere la città di Bari

"Sono contento di poter dare il mio contributo ad un'esperienza politica e amministrativa che sta affrontando sfide importanti, ha collezionato numerosi successi e reso il capoluogo pugliese un luogo attrattivo ed in profondo cambiamento - scrive Covolo sul suo profilo facebook - il mio contributo sarà all'insegna dell'approccio generativo alle politiche pubbliche: non badare a quanti soldi spendi, ma a quante risorse mobiliti; non progettare dall'alto, ma valorizzare le risorse sottoutilizzate e latenti della società; non considerare i cittadini come utenti dei servizi o beneficiari delle misure ma come co-produttori delle trasformazioni; incentivare le economie dei luoghi costruendo relazioni e comunità; dare una mano ai nuovi, agli ultimi arrivati, a chi cerca una strada. Ringrazio Antonio Decaro per la fiducia, spero di esserne all'altezza e di costruire insieme pagine di bella politica. Il viaggio in questa meravigliosa regione continua".