Roberto Morabito è il nuovo presidente del Cetma, il centro di ricerca brindisino

BRINDISI - Roberto Morabito, direttore del dipartimento Enea di sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, è il nuovo presidente del Cetma (Centro di ricerche europeo di tecnologie, design e materiali.

“Sono onorato di essere stato nominato presidente di una realtà che negli anni è diventata un’eccellenza nell’ambito dei processi innovativi di produzione di materiali compositi e polimerici e nel design di prodotti e dispositivi intelligenti - commenta il neopresidente Morabito - La sua attività intende favorire la transizione ecologica e circolare dei sistemi produttivi tramite l’eco-innovazione e l’integrazione di sistemi informatici per la manutenzione predittiva e preventiva, anche tramite tecnologie di realtà aumentata e virtuale”, aggiunge.

Roberto Morabito, dottore di ricerca in Scienze chimiche presso Sapienza Università di Roma, è in Enea dal 1987 e attualmente ricopre anche la carica di presidente della piattaforma italiana dell’economia circolare Icesp. Docente a contratto in diverse università e membro di comitati di esperti nazionali e internazionali, ha coordinato decine di progetti di ricerca, nazionali e internazionali, nel campo della chimica e delle tecnologie ambientali, avendo al suo attivo oltre 150 pubblicazioni tecnico-scientifiche.

Il Cetma, nato nel 1994 da una convenzione tra Enea e l'attuale ministero dell’università e ricerca, è tra i maggiori centri di ricerca privati in Italia non direttamente collegati a grandi aziende. Conta 65 dipendenti altamente specializzati che operano presso la Cittadella della Ricerca di Brindisi con lo scopo di supportare l’innovazione delle imprese, in particolare quelle del Mezzogiorno.

Opera nel campo dell’ingegneria dei materiali, con particolare riferimento a tecnologie dei materiali avanzati (polimeri e calcestruzzi) e loro applicazioni; smart ed eco-design; sviluppo di software specialistici per applicazioni in ingegneria, produzione, servizi e tecnologie per processi di riciclo industriale; valorizzazione dei beni culturali con realtà aumentata e virtuale.

Nel corso della sua storia il Cetma ha gestito oltre 1400 tra progetti di ricerca e servizi alle imprese, per un valore totale di circa 190 milioni di euro. Ha partecipato ad oltre 40 progetti Ue, collaborando con più di 500 organizzazioni e aziende europee. È uno dei due membri italiani di Earto (l’Associazione europea dei Centri di ricerca e tecnologia) ed è partner di Enterprise Europe Network, la più vasta rete finanziata dalla Commissione Europea per il supporto all’innovazione e all’internazionalizzazione delle PMI.

Dal 2022 Cetma coordina uno dei tredici European Digital Innovation hub italiani, cofinanziati da Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e Direzione generale Connect della Commissione Europa per il supporto alla transizione digitale delle Pmi.