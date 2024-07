Ron, Nina Zilli, Marcorè: Francavilla d'estate è "Un sacco bella": tutti gli appuntamenti

FRANCAVILLA FONTANA - Ron, Noemi, Nina Zilli, Flavio Insinna, Q-Cine con Neri Marcorè, Francavilla è Jazz. Francavilla Fontana si fa “un sacco bella” per l’estate 2024 con il ricco cartellone di appuntamenti promosso dall’Amministrazione Comunale che abbraccia musica, cinema, teatro ed enogastronomia. “In questi mesi – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo lavorato alla costruzione di un cartellone ricco di suggestioni con nomi di primo piano. Quest’anno il palco di piazza Giovanni XXIII accoglierà Ron, Noemi, Nina Zilli, Flavio Insinna, i grandi interpreti della scena jazz e, per la prima volta, una rassegna con i talenti teatrali del territorio. Quella che all’inizio si è presentata come una sfida, ossia concentrare tante manifestazioni nel cuore della città, a distanza di alcuni anni si è rivelata una intuizione apprezzata dal pubblico e dagli stessi artisti che ritengono Francavilla una meta interessante.”

Dopo l’anteprima musicale di giugno dal loggiato barocco del Castello con il trio composto dai maestri Rosanna Volpe, Gregorio Palummieri e Antonio Curto e il "Concerto in frac" con la voce di Gaia Gentile, il mese di luglio si aprirà all’insegna del gusto con la prima edizione dell’International Food Festival che si svolgerà su viale Lilla da giovedì 11 a domenica 14 luglio. Da venerdì 19 luglio in largo Liguorini tornerà il cinema sotto le stelle con “C’è ancora domani”. La rassegna proseguirà venerdì 19 luglio con “Wonka”, venerdì 2 agosto con “Wonder” e giovedì 22 agosto con "Barbie".

Lunedì 22 luglio in piazza Giovanni XXIII arriverà Ron con una tappa del suo tour “Come una freccia in fondo al cuore”. La musica proseguirà martedì 23 luglio con la notte delle cover band, una iniziativa diffusa che si terrà nel centro storico. Sabato 27 luglio sarà Flavio Insinna il protagonista assoluto in piazza Giovanni XXIII con lo spettacolo “Musica è pace”. Da martedì 30 luglio, sempre sotto la cupola più alta del Salento, prenderà il via la prima edizione della rassegna teatrale Fabula che vedrà in scena la Compagnia "Voci nella Notte" con Cenerantola (30 luglio), la Compagnia “Il Sipario” con “Una maga per amica” (31 luglio) e l’Associazione "Mino Di Maggio" con “L’isola che non c’è” (1 agosto).

“Musica, cinema, teatro e enogastronomia – prosegue l’assessore al Turismo Carmine Sportillo – sono gli ingredienti principali su cui abbiamo puntato per accendere i riflettori sulla Città. L’obiettivo è offrire una opportunità di crescita per le tante attività commerciali che operano sul territorio attraendo il maggior numero di persone possibile.” Sabato 3 agosto tornerà la notte bianca dei bambini con spettacoli di artisti di strada e tante sorprese per i più piccoli. Mercoledì 7 agosto a Castello Imperiali sarà di scena il Maurizio Di Fulvio Trio in "Classical italian songs and latin jazz" a cura dell’Associazione Armonie. Venerdì 9 e sabato 10 agosto arriveranno nel quartiere San Lorenzo le notti più luminose dell’estate con gli eventi a cura del Comitato Festa San Lorenzo. L’11 agosto in piazza Vittorio Emanuele II spazio all’arte con “In viaggio con te – moda e pittura” a cura della Casaccia.

Lunedì 19 agosto in piazza Giovanni XXIII tornerà la grande musica con Noemi che porterà a Francavilla Fontana una tappa del suo tour estivo. Il 21 e 23 agosto la musica sarà protagonista anche in piazza Umberto I con il Memorial Francesco Birtolo (21 agosto) e Night Fever (23 agosto). In via Roma dal 24 al 29 agosto prenderà il via il percorso enogastronomico di Cibaria che accoglierà anche la Cena in Bianco (27 agosto). Il 29 agosto tornerà lo spettacolo itinerante degli scacchi viventi in costume d’epoca, mentre dal 30 agosto all’1 settembre è in programma la seconda edizione di Q-Cine con ospiti Neri Marcorè, Dario Fabbri e Licia Colò.

Il settembre francavillese, dal 4 all'8, si aprirà con Francavilla è Jazz, la rassegna diretta da Alfredo Iaia che ormai rappresenta un momento imperdibile per i tanti appassionati del genere. Dal 13 settembre entreranno nel vivo i festeggiamenti per la Madonna della Fontana che si concluderanno domenica 15 settembre con il concerto di Nina Zilli in piazza Giovanni XXIII. Dal 16 al 24 settembre torneranno le iniziative della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, mentre il 20 settembre è in programma nel chiostro della Croce il Concerto per Francesco a cura di ArmoniE con il Sator Duo (Violino e Chitarra) e la voce narrante di Luca Tironzelli.

Il 20 e 21 settembre nel centro storico arriverà la “Notte dei Briganti”. A chiudere l’estate francavillese sarà lo sport con lo Sport City Day e l’Imperial Run in programma il 22 settembre. “Artisti affermati, rassegne consolidate, spettacolo, cinema, teatro e Festa patronale. L’estate francavillese – conclude l’assessora allo spettacolo Numa Ammaturo – ha ormai raggiunto una sua precisa identità e continua a crescere. Vi aspettiamo per vivere serate ricche di emozioni, con ingresso gratuito.” La partecipazione a tutte le iniziative della rassegna estiva “Un sacco bella” è libera e gratuita.