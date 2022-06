Una professoressa di Torre Santa Susanna nuova Art director di “Effetto notte”

TORRE SANTA SUSANNA - La professoressa Rosanna Volpe, di Torre Santa Susanna, sarà la art director dell’evento “Effetto notte” in programma venerdì 17 giugno presso il Chiostro dei domenicani, a Lecce. Effetto notte è un’agenzia leccese attiva nel mondo dello spettacolo, che fornisce una vetrina di opportunità per talenti salentini e pugliesi appartenenti al mondo della musica, del cinema, dell’arte e della cultura.

Laureata presso il conservatorio Tito Schipa con il massimo dei voti più la menzione d’onore, Rosanna Volpe ha ottenuto questo importante riconoscimento all’età di 31 anni. L’artista vanta già numerose collaborazioni di rilievo in ambito artistico, è l’insegnante di riferimento per la casa discografica dei Pooh in Puglia, è presidente della prestigiosissima associazione nazionale Agimus e ricopre il ruolo di docente presso la scuola comunale musicale di Francavilla Fontana nel corso di canto propedeutico all’accesso presso il conservatorio Tito Schipa di Lecce. Inoltre è vocal coach di numerosi nomi della musica pop italiana ed internazionale e ha partecipato con esiti lusinghieri ad importanti manifestazioni musicali, quali vincitrice dell’audizione per cantanti solisti nel Teatro di Montecarlo, premio per la migliore voce del Conservatorio Tito Schipa e partecipazione al Festival di Napoli.