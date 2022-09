Rossi ritira delibera su individuazione figure professionali per promozione turistica

BRINDISI - Per quanto riguarda le due figure professionali, un Destination Manager ed un Destination Marketing Manager ricercate dal Comune di Brindisi per valorizzare la città quale meta turistica a supporto del brand Sea Brindisi, al costo di 65mila, la cui procedura di individuazione, secondo il consigliere di opposizione Massimiliano Oggiano, è stata eseguita con modalità poco chiare e trasparenti, il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi fa un passo indietro e chiede chiarezza.

“Sento il dovere di informare che in merito alla delibera di giunta, adottata il 26 agosto scorso, con cui si dava mandato al Settore competente di procedere, tramite avviso pubblico, all’individuazione di due figure professionali per la promozione della nostra città come destinazione turistica, ho disposto il ritiro in autotutela. Ho anche chiesto la verifica da parte del Segretario generale delle incongruenze emerse successivamente ed estranee alla delibera”, ha scritto Rossi in una nota.