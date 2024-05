"Il ruolo dei Consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi": incontro a San Vito

SAN VITO DEI NORMANNI - "Promuovere la partecipazione attiva dei più giovani alla vita delle comunità cittadine: il ruolo dei Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi": è il tema dell'incontro in programma giovedì prossimo, 30 maggio, alle ore 10, a San Vito Dei Normanni, nella Chiesa di San Giovanni.

Organizzato dal comitato provinciale per l'Unicef di Brindisi in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni, l'incontro si prefigge lo scopo - anche attraverso le testimonianze di chi già vive in maniera intensa questa esperienza - di tracciare un percorso finalizzato a favorire l'istituzione (nei Comuni ove ancora non esiste) o il potenziamento delle attività (ove già è esistente) del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

I Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi sono strumenti formali di partecipazione, costituiscono uno spazio per condividere informazioni ed esprimere le opinioni di bambini e ragazzi nell'elaborazione delle decisioni locali, rappresentano un canale di comunicazione privilegiato tra bambini/ragazzi, scuola e autorità cittadine e rendono concreto e tangibile uno dei diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quello relativo alla partecipazione (articolo 12).

Dopo l'introduzione del presidente del comitato brindisino dell'Unicef, Raffaele Romano, e i saluti del sindaco di San Vito Dei Normanni, Silvana Errico, interverranno Ernesto Marinò e Maria Errico (entrambi con un passato di dirigenti scolastici e di presidenti del comitato provinciale Unicef), Daniela Bove (direttore tecnico della Cooperativa sociale Amani di Brindisi che segue i Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi di Brindisi e San Vito Dei Normanni), Silvia Balestra e Vittoria Convertino (rispettivamente, sindaco del Ccrr di San Vito Dei Normanni e assessore alla cultura del Ccrr di Brindisi). A trarre le conclusioni sarà Giovanna Perrella, presidente del comitato regionale per l'Unicef della Puglia.

L'incontro si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal comitato provinciale per l'Unicef di Brindisi per celebrare il 50esimo compleanno di Unicef Italia e il 20esimo anniversario della apertura della sede del comitato provinciale e avviate lo scorso 23 maggio con l'inaugurazione della mostra fotografica "La nostra storia", ancora aperta e visitabile presso la stessa Chiesa di San Giovanni.