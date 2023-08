Ruolo di prestigio per l'ingegnere brindisino Maurizio De Gennaro

BRINDISI - L’ingegnere Maurizio De Gennaro, di origine brindisina, presidente del Centro Regionale studi urbanistici del Veneto, è stato eletto nel direttivo nazionale del Censu, Centro studi urbanistici nazionali con sede in Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Il centro, in particolare, è incaricato di favorire la collaborazione con le varie associazioni e gli enti pubblici che curano sia in sede di studio che di attuazione, la soluzione di importanti questioni di carattere urbanistico, promuovendo iniziative culturali e di aggiornamento.

L’ingegnere Maurizio De Gennaro, spesso presente nella città di Brindisi, ha un ricco e qualificato curriculum professionale ed è stato dirigente della regione Veneto all’Urbanistica, prima del settore cartografico e poi del settore paesaggistico. E’ già stato presidente della commissione di salvaguardia di Venezia e del settore urbanistico per cui ha seguito il disegno di legge regionale sulla rigenerazione urbana. Ha insegnato per 15 anni all’Istituto Universitario di architettura di Venezia. Il prestigioso riconoscimento è giunto a conclusione di una brillante carriera e di esperienze di eccellenza nel settore urbanistico di competenza, conclusa lo scorso anno con il pensionamento.