Villa Castelli: sabato l’inaugurazione del “nuovo” calvario

VILLA CASTELLI – Sabato (2 aprile), alle ore 17.30, è in programma l’inaugurazione del “nuovo” calvario di Villa Castelli, restaurato grazie a un finanziamento di 140mila euro ottenuto tramite il Gal. “Accoglierò, come sindaco – fa sapere il sindaco Giovanni Barletta - sua eccellenza monsignor Vincenzo Pisanello, vescovo della nostra diocesi che, insieme al nostro parroco don Antonio Andriulo, conferirà a questo luogo sacro, la solenne benedizione”. “Finalmente – afferma ancora il primo cittadino - un luogo che fino a poco tempo fa era pressoché abbandonato, ritrova ora la bellezza che si merita, anche in vista dei riti della Settimana Santa che ci accingiamo a vivere come popolazione. Per cui, invito tutta la cittadinanza a partecipare”.