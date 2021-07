Saldi estivi, in Puglia al via dal 24 luglio fino al 15 settembre

Partirà il 24 luglio il periodo dei saldi estivi in Puglia, posticipato rispetto alla data del 3 luglio. Una decisione assunta dopo l’incontro con l’Anci Puglia, l’Upi Puglia, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali che si è svolto il 25 maggio 2021. I saldi proseguiranno sino a mercoledì 15 settembre. Il periodo indicato potrebbe subire delle variazioni in relazione all’andamento della situazione epidemiologica. L'esercizio commerciale che intende effettuare vendite di fine stagione o a saldo deve comunicare almeno 5 giorni prima allo sportello unico per le attività produttive (Suap): i prodotti oggetto della vendita, la sede dell'esercizio commerciale, le modalità di separazione fra i prodotti offerti in vendita di fine stagione e gli altri a prezzo normale.

Sono vietate le vendite promozionali nei quindici giorni precedenti l’inizio dei saldi, come previsto dall’articolo 5 del regolamento regionale numero 10/2016 “Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”. E' raccomandata, infine, l’osservanza dell’ordinanza del Ministero della Salute dell' 11 giugno 2021 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-Cov-2, del decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2021 nonché dall’ordinanza del Ministro della salute 4 giugno 2021 che conferma nella regione Puglia l’applicazione delle misure di cui alla cosiddetta "zona bianca".