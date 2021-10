Convegno su “Salute mentale e diritti umani”: appuntamento a Brindisi

BRINDISI - Il 30 ottobre prossimo nell’Auditorium del Polo Universitario in piazza Di Summa a Brindisi, dalle 8 alle 14, si svolgerà il convegno "Salute mentale e diritti umani. L'eredità di Basaglia e la salute mentale globale".

"Il periodo pandemico ci ha gettati in una profonda incertezza, per dissipare la quale occorre una riflessione collettiva su quella che possiamo ben chiamare "L'arte di vivere insieme", un'arte di convivialità che non può prescindere da un buon livello della salute mentale dei singoli e delle popolazioni.

L'evento si propone di attivare una riflessione/discussione sui temi della salute mentale a partire dalla memoria storica dell'esperienza basagliana, della nascita della legge n. 180/78, della faticosa realizzazione di servizi di salute mentale diffusi su tutto il territorio italiano, arrivando al periodo attuale in cui sempre più la salute mentale è considerata un diritto umano universale, il quale può avvalersi, per il suo affermarsi, delle conquiste della psicofarmacologia, della riabilitazione psicosociale, delle neuroscienze, delle indagini sui determinanti sociali della salute mentale e di una più ampia consapevolezza civile riguardo ai diritti umani".

Destinatari corso: 80 partecipanti di tutte le professioni sanitarie - Crediti Ecm 3,5

Modalità di iscrizione

Invio scheda di iscrizione a: formazione.csm@asl.brindisi.it entro il 22 ottobre. Ammissioni in ordine cronologico di arrivo fino al limite di presenze consentite. Contatti: 3927252216 – Dottor Luigi Turrisi