Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la sottoscrizione del protocollo

BRINDISI - Il prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni, ha convocato per domani, 11 febbraio 2022, alle ore 11, presso il salone dell'Amministrazione Provinciale, una riunione della Conferenza provinciale permanente, durante la quale si procederà alla sottoscrizione del "Protocollo d'intesa unitario sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro", il cui testo definitivo è stato definito e concordato, nel corso degli incontri tenutisi nei mesi scorsi, tra la Prefettura di Brindisi, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Brindisi, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'Asl, lo Spesal, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Inail di Brindisi, l'Inps di Brindisi, le segreterie territoriali di Cgil, Cisl, Uil, la locale sezione di Confindustria e le rappresentanze territoriali di Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Confpi, Confcommercio, Confartigianato, Cna, Clai e Associazione nazionale costruttori edili.

Il protocollo punta a promuovere una strategia comune volta a implementare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, rendendo maggiormente incisive e omogenee le iniziative a tutela della salute dei lavoratori, attraverso la valorizzazione del contributo specifico di tutti gli attori coinvolti. La finalità, dunque, è quella di avviare nella provincia un modello operativo unitario che promuova la diffusione della cultura della legalità e sensibilizzi datori di lavoro e lavoratori al rispetto delle regole, attraverso la condivisione di buone prassi e l'avvio di percorsi virtuosi, di formazione e informazione. La convergenza di interessi tra i soggetti coinvolti permetterà di dar vita a un sistema caratterizzato da forme di coordinamento della formazione e informazione indirizzata sia al mondo del lavoro che agli studenti degli istituti di istruzione secondaria. La Prefettura si impegnerà a promuovere, in seno alla Conferenza provinciale permanente e con cadenza periodica, una mirata attività valutativa delle attività svolte in applicazione del sottoscrivendo protocollo, nonché dei risultati conseguiti, anche al fine di verificare eventuali ulteriori iniziative o interventi da adottare o di rimodulare quelli in essere in tema di prevenzione e controllo sui luoghi di lavoro.