Stp Brindisi ringrazia Domenico Caliandro "per l’affetto e la vicinanza dimostrata"

BRINDISI - Al termine della tradizionale Santa Messa di Natale celebrata presso la sede della Stp Brindisi da s.e. mons. Domenico Caliandro, la Stp Brindisi desidera ringraziare e salutare pubblicamente il vescovo per l’affetto e la vicinanza dimostrata all’azienda in questi anni di magistero a Brindisi.

Per tutti i dipendenti della Stp Brindisi e per quelli già in pensione, la celebrazione della santa messa di Natale è un momento nel quale ritrovarsi come famiglia prima ancora che come colleghi e s.e. mons. Caliandro ha sempre offerto parole piene di significato, coniugando la fede con l’importanza del lavoro e del luogo di lavoro. Egli con la sua presenza in azienda, declinando le parole di Papa Francesco che afferma che “Il lavoro non è soltanto una vocazione della singola persona, ma è l’opportunità di entrare in relazione con gli altri”, ha saputo trasferire a tutti noi questo senso di appartenenza e di comunione.

Nel salutare s.e,, il presidente Salvatore Tomaselli “ha manifestato il ringraziamento di tutte le componenti aziendali, certo che mons. Caliandro non farà mancare in futuro la propria vicinanza ed il suo impegno pastorale e per il lavoro, mentre il direttore Maurizio Falcone “ha ricordato come la sua figura abbia accompagnato il percorso di crescita dell’azienda e del management”.