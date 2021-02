“Salvaguardia di olivi secolari o monumentali”: pubblicato bando

Gli agricoltori che dispongono di piante monumentali site sull’intero territorio regionale possono presentare domanda in forma singola o in forma associata

Pubblicato Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere sulla Misura “Salvaguardia di olivi secolari o monumentali” relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”. Prende il via l’intervento destinato a coloro che intendono innestare i propri olivi monumentali nel tentativo di proteggerli dalla azione del batterio che ormai sta seriamente minacciando anche la Piana degli Olivi Monumentali.

Un ulteriore tassello del “Piano straordinario di rigenerazione olivicola della Puglia” messo a punto per far fronte alla diffusione di Xylella fastidiosa, il batterio che sta falcidiando interi uliveti.

La misura ha una dotazione finanziaria di quasi 5 milioni di euro (4 milioni e 950 mila euro per la precisione). Sono ammessi a contributo gli interventi di innesto, anche di tipo sperimentale, realizzati con varietà di olivo riconosciute resistenti o tolleranti all’organismo specificato dal Comitato Fitosanitario Nazionale. Il materiale vegetale delle varietà resistenti deve essere accompagnato dal Passaporto delle piante.

Gli agricoltori che dispongono di piante monumentali site sull’intero territorio regionale possono presentare domanda in forma singola o in forma associata. Nel caso di domanda singola è previsto un contributo pari all’80 per cento del costo dell’innesto, stimato in 140 euro per pianta.

Nel caso di domanda collettiva, presentata da cooperative olearie e/o organizzazioni di produttori del comparto olivicolo, il contributo potrà essere pari al 100 per cento del costo dell’innesto.

Il portale Sian sarà operativo dal 15 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 per la presentazione delle domande di aiuto individuali e delle domande di adesione. Successivamente, dal 16 febbraio 2021 al 02 marzo 2021 il portale Sian sarà operativo per la presentazione delle domande di aiuto collettive.