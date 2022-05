A San Donaci inaugurata la biblioteca comunale: "Sarà un polo di aggregazione culturale e sociale"

SAN DONACI - Anche San Donaci ha la sua biblioteca comunale. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 maggio, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova biblioteca "Suor Sara Totaro", sita in via Walter Tobagi. "Si tratta della realizzazione di un progetto in cui l’Amministrazione Comunale ha creduto con determinazione. Un’opera all’avanguardia sia dal punto di vista architettonico sia per le funzioni che è in grado di svolgere". Si legge in una nota.

E’ stata progettata con spazi ampi e differenziati, in modo da divenire un polo di aggregazione culturale e sociale aperto e capace di accogliere e valorizzare le istanze di tutta la comunità".

"L'inaugurazione è stata vissuta con entusiasmo e partecipazione da parte di adulti e bambini che hanno svolto, nell'arco del pomeriggio, dei laboratori di lettura a cura dell'associazione Ventitre/10. La serata si è conclusa con il reading "Primavera letteraria" con accompagnamento musicale".

"La Biblioteca che San Donaci ha a lungo sognato e per la cui realizzazione si è tenacemente lavorato sarà operativa a tutti gli effetti garantendo una grande opportunità civile oltre che culturale all'intera comunità".