San Donaci, laboratori gratuiti di musica, teatro e balli popolari: aperte le iscrizioni

SAN DONACI - Grazie al finanziamento ottenuto dall’associazione di promozione sociale "Amici della musica" di San Donaci tramite l’assessorato Politiche Giovanili della Regione Puglia attraverso l’avviso pubblico “spazi di prossimita” con il patrocinio del comune, a San Donaci, si avviano diversi laboratori gratuiti per giovani e ragazzi. Si svolgeranno presso la sede “Officine creative - bollenti spiriti” via G. Grassi.

Chiunque fosse interessato può contattare (chiamando o lasciando un messaggio anche whatsapp) al seguente n.347.6691385 o tramite email: info@amicidellamusica.eu

Laboratori

I laboratori sono i seguenti: Note d’insieme, laboratorio educativo, espressivo-musicale e di musicoterapia come percorso di conoscenza di sé e degli altri attraverso l’utilizzo del suono. Racconto si sé: riparto da me! questa storia la racconto io lab-di scrittura e racconto di sé. L’ idea del laboratorio, è quella di utilizzare la scrittura ed il racconto come strumento di scoperta e di lettura di sè. Ognuno di noi è una storia che vale la pena di essere raccontata innanzi tutto a se stessi e poi, perché no, agli altri.

Pizzica e musica popolare del sud italia: percorso musicale che spazia dalla conoscenza del territorio salentino, tra e sue tradizioni ai ritmi e cadenze e strumenti. La voce come strumento, workshop di canto: si propone trasmettere alcune nozioni, utili ad acquisire consapevolezza delle potenzialità di espressione corporea per giungere ad una fusione armonica con la propria voce.

Junior brass band, incontri musica d’insieme: costruiamo insieme una piccola Band composta tra chi studia o suona uno strumento divertendoci insieme. Giovani talenti crescono…: evento musicale con l’esibizione di giovani talenti, evento musicale dell’Ensemble di fiati a supporto di quanti nuovi giovani solisti vorranno esibirsi.

Sipario! Laboratorio teatrale di avvicinamento e conoscenza: incontri di approccio all’arte teatrale giochi ed esercitazioni. Quartet jazz concert evento musicale jazz: evento musicale Jazz d’Estate