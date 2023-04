San Donaci: per la nomina di scrutatore priorità a disoccupati e studenti

SAN DONACI – Per la nomina di scrutatore in occasione delle elezioni amministrative 2023 del 14 e 15 maggio prossimi, la Commissione Elettorale del Comune di San Donaci ha deciso di dare priorità a disoccupati e studenti che non svolgono alcuna attivita? lavorativa retribuita. Quanti sono regolarmente iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di San Donaci, fino alle ore 12 del 17 aprile 2023 possono presentare istanza di disponibilità ad assumere l’incarico.

La Commissione elettorale comunale, quindi, procederà? alla nomina degli scrutatori (effettivi e supplenti) tra gli iscritti all’Albo, che avranno, a seguito di apposito avviso pubblico, presentato istanza di disponibilità? ad assumere l’incarico di scrutatore e che siano in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di San Donaci; essere studenti privi di reddito o, in alternativa, disoccupati iscritti all’ufficio di collocamento alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico.

Come si legge nell'avviso pubblico, nel caso gli elettori disponibili fossero in numero superiore ai posti da assegnare, la Commissione elettorale comunale provvederà? a ridurre, tramite sorteggio tra tutte le disponibilità? pervenute, le domande in soprannumero, fino ad ottenere la totale copertura dei posti di scrutatore da assegnare.

Nel caso invece gli elettori disponibili fossero in numero inferiore ai posti da assegnare, la Commissione provvederà? ad effettuare un ulteriore sorteggio degli scrutatori fra gli iscritti nel relativo Albo, fino alla totale copertura dei posti di scrutatore da assegnare.

Il sorteggio, la cui data sarà? pubblicata sul sito on-line del Comune di San Donaci, www.comune.sandonaci.br.it , avverrà? in seduta pubblica presso i locali dell’Ufficio Elettorale del Comune di San Donaci (qui il bando completo)

Il personale del seggio sarà? impegnato sabato 13 maggio 2023 dalle ore 16 per le operazioni preliminari di costituzione del seggio, domenica 14 maggio 2023 per le operazioni di voto dalle ore 7 alle ore 23, lunedi? 15 maggio 2023 dalla ore 7 alle ore 15 e a seguire operazioni di scrutinio fino a fine operazioni.