E' Anna Lucia Matarrelli la nuova comandante della polizia locale

SAN MICHELE SALENTINO - Il corpo della polizia locale di San Michele Salentino ha una nuova comandate: è Anna Lucia Matarrelli, 39 anni, originaria di Latiano. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’università degli studi di Lecce e un master di alta specializzazione in diritto penale dell’impresa presso l’università degli studi di Bari. Dal 2014 è iscritta all’albo degli Avvocati di Brindisi.

La neo dirigente è risultata vincitrice del concorso per istruttore di vigilanza di categoria D1 indetto dall’ente.

A rendere ufficiale la nomina è il decreto numero 1 del 19 gennaio 2021 a firma del sindaco Giovanni Allegrini. “A nome mio e dell’intera amministrazione comunale auguro buon lavoro alla dottoressa Matarrelli – dichiara il primo cittadino – per il delicato e importantissimo incarico di comandante della Polizia Locale del nostro paese. Lavorerà al fianco di un corpo formato da vigilesse che hanno dimostrato in questi anni professionalità, dedizione ed impegno. Al contempo, esprimo profonda stima e gratitudine al comandante Giancarlo Prezzemolo, per aver svolto il suo incarico con grande spirito di servizio”.

“Ringrazio il sindaco e l’amministrazione tutta. Consapevole del delicato ed importante ruolo affidatomi, cercherò di svolgerlo nei migliore dei modi, continuando l’opera dei miei predecessori con uno spirito di servizio rivolto alla legalità, alla professionalità ed all’abnegazione”, è il commento della neo comandante che ricoprirà l’incarico fino alla scadenza del mandato elettorale sindacale convenzionalmente fissata all’11 giugno 2022.