Controllo della velocità, ecco le postazioni nel mese di settembre

SAN MICHELE SALENTINO - La velocità è un fattore che concorre al verificarsi degli incidenti stradali. E’ obiettivo della polizia locale di San Michele Salentino mettere in atto le misure volte a garantire la sicurezza della circolazione stradale e far diminuire i fattori di rischio nelle strade. Per questo, a partire dal mese di settembre 2020, saranno effettuati controlli sistematici nelle strade di competenza del territorio comunale per la verifica del rispetto dei limiti di velocità tramite misuratore elettronico e in postazioni mobili. Le strade interessate saranno: via Tagliaferro, via Duca d’Aosta e contrada San Michele.

Lo hanno fatto sapere il comandante del corpo di polizia locale, Giancarlo Prezzemolo. Dall’1 al 30 settembre 2020, quindi, verranno disposti presidi mobili di controllo con l’uso di autovelox in vari siti del paese, per garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni, nel rispetto dei limiti di velocità. "Tutto il paese è, quotidianamente, presidiato dalla pattuglia della polizia locale con turni che ricoprono l’arco dell’intera giornata - spiega il comandante - si raccomanda, pertanto, agli utenti della strada l’osservanza delle vigenti prescrizioni in materia, al fine di non incorrere nelle relative sanzioni e a salvaguardia della sicurezza stradale".