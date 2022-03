Cammina e corri con noi per le strade in rosa: uniti per la prevenzione contro il tumore al seno

SAN MICHELE SALENTINO - “Quando lo sport si unisce alla solidarietà per aiutare chi ha bisogno l’amministrazione comunale non può che essere soddisfatta”. Così commenta l’assessora allo sport del Comune di San Michele Salentino, Angela Martucci, riferendosi alla “Cammina e Corri con noi per le strade in Rosa”, organizzata dall’amministrazione comunale per domenica 20 marzo 2022, dedicata alla prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa, anche per quest’anno, vede la collaborazione dell’associazione “Cuore di Donna”, la squadra sportiva “Runners San Michele Salentino” e il contributo di GestAuto Group.

“Con questa importantissima iniziativa continua la collaborazione con l’associazione “Cuore di Donna” che ringrazio per la costante disponibilità a organizzare appuntamenti preziosi per la nostra comunità – continua l’assessora Martucci – e un grazie particolare a GestAuto Group e al suo presidente Pino Apruzzi per la sensibilità dimostrata, anche, in questa occasione e in tutti i momenti difficili negli ultimi due anni. L’obiettivo è quello di mantenere viva l’attenzione sulla prevenzione del tumore al seno e aiutare le donne affette da questa patologia a non sentirsi sole. In piazza Marconi, infine, le volontarie dell’associazione saranno a disposizione per mostrare le attività che svolgono sul territorio e come accedere alla diagnostica preventiva.”

La manifestazione, aperta a tutti, prevede un tragitto di 8 km con partenza alle ore 9 da piazza Marconi. È previsto un ristoro a fine percorso. All’atto dell’iscrizione, ai primi 100 partecipanti sarà consegnata una maglietta offerta da GestAuto Group e con una piccola offerta si potrà sostenere l’associazione che devolverà tutto il ricavato per l’acquisto di nuovi strumenti di diagnostica destinati al reparto di Oncologia del Perrino di Brindisi.

“Un grazie all’amministrazione del Comune di San Michele Salentino per il coinvolgimento in questa importante iniziativa e alle volontarie che abbiamo sul territorio brindisino, sempre attive e disponibili a mettere in campo aiuto alle donne e prevenzione – dichiara Myriam Pesenti, presidente dell’associazione ‘Cuore di Donna’-. Lo pratica dello sport contribuisce a definire il nostro stile di vita, aiutando a migliorare lo stato di salute. Lo sport è anche un modello di valori. Non possiamo che essere felici di trovarci coinvolte in iniziative così importanti che, non solo sono utili al benessere psico-fisico, ma tengono alta anche l’attenzione verso la prevenzione.”