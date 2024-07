San Michele Salentino, al via corso per Mini Vigili: prima lezione con procuratore De Nozza

SAN MICHELE SALENTINO - Al via il corso per Mini Vigili a San Michele Salentino. Diciassette ragazzi delle prime e seconde classi della Scuola secondaria di Primo grado hanno risposto a un bando dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Allegrini.

Ieri pomeriggio, lunedì 8 luglio, si è svolto il primo incontro con la lezione tenuta da Giuseppe Nicola De Nozza, presidente dell'Associazione nazionale magistrati sottosezione di Brindisi e Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, che ha coinvolto i ragazzi sulle nozioni di Diritto, Legalità ed Educazione civica, ponendo attenzione sui principi generali scritti nella Costituzione italiana.

Nei prossimi giorni, i ragazzi acquisiranno conoscenze sul codice della strada, toponomastica cittadina, elementi di Pronto Soccorso, nozioni di Protezione Civile e comunicazione efficace. Alla fine del corso, ci sarà una prova selettiva per valutare il livello di apprendimento e stilare la graduatoria finale.

Il sindaco Allegrini ha ringraziato il dott. De Nozza per la disponibilità a incontrare i ragazzi. Inoltre, ha voluto evidenziare la generosità della comandante della Polizia Locale di San Michele Salentino, Anna Lucia Matarrelli, nel seguire l’organizzazione del corso per Mini Vigili.

Il sindaco ha evidenziato al gruppo di ragazzi che questa opportunità sarà loro utile per stabilire relazioni nella vita reale e accrescere il bagaglio di conoscenze ed esperienze. Il corso per Mini Vigili rimane un'occasione di servizio al paese e mira a promuovere l'educazione alla legalità tra i giovani. Anche quest’anno i Mini Vigili saranno impiegati durante le manifestazioni estive per aiutare i turisti fornendo le informazioni principali.

