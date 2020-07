Dalla Regione quasi 100 mila euro per la riqualificazione del palazzetto

SAN MICHELE SALENTINO - E’ stato sottoscritto questo pomeriggio, a Bari, dall’assessora allo sport Angela Martucci, il documento di concessione e l’accordo preliminare del disciplinare per il finanziamento di quasi 100 mila euro che il Comune di San Michele Salentino ha ottenuto a seguito della partecipazione all’avviso pubblico per gli interventi di potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo comunale (Por Puglia 2014-2020 - Asse IX, Azione 9.14). Somma che, come da progetto, sarà destinata alla riqualificazione del Palazzetto dello Sport, in particolare attraverso azioni che favoriranno una razionalizzazione dei consumi energetici per migliorarne le possibilità di utilizzo con l’apposizione di un impianto fotovoltaico, l’abbattimento delle barriere architettoniche, funzionale alla fruibilità anche da soggetti con disabilità, la manutenzione ordinaria della pavimentazione ed un nuovo impianto di illuminazione.

“Si tratta di un intervento di grande valore – spiega l’assessora allo sport, Angela Martucci, che ha seguito tutto l’iter progettuale - perché il nostro palazzetto serve alle società sportive locali che, tra tante difficoltà, portano avanti le attività in una struttura che non vede, da tanti anni, interventi di ammodernamento e risanamento. Quel luogo ha grandi potenzialità per fare spettacoli, eventi legati alla scuola e manifestazioni culturali come, del resto, abbiamo realizzato, seppur in maniera ridotta, in questi mesi di mandato. Pertanto, questo importante finanziamento rappresenta una piccola ma significativa soddisfazione per un’amministrazione comunale che, fin dall’inizio, ha lavorato per trovare la strada giusta per ristrutturare un impianto che è un utile contenitore sociale e di socialità. Lo sport è confronto, è crescita, è migliorare la propria salute”.

Nello specifico, il progetto prevede il ridisegno degli ingressi e delle uscite dell’impianto, la sistemazione del campetto esistente per attività di calcetto e basket non agonistiche e per attività agonistiche a livello locale, spazi verdi corredati da percorsi tattili per bambini, anche, con disabilità, la manutenzione ordinaria della pavimentazione esistente. Di particolare interesse il nuovo impianto di illuminazione con nuovi proiettori con tecnologia a led. E’ prevista, inoltre, la realizzazione di un impianto fotovoltaico da collegare alla rete di distribuzione elettrica che servirà per alimentare il nuovo impianto di riscaldamento.