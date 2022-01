Epifania 2022: in piazza Marconi una calza lunga 7 metri

SAN MICHELE SALENTINO - Da questa mattina (mercoledì 5 gennaio 2022), in piazza Marconi a San Michele Salentino, è comparsa una grande calza di 7 metri per festeggiare l'arrivo dell'Epifania. L'iniziativa nasce dall'assessora alle pari opportunità, Angela Martucci che, così come accaduto per i "braccialetti rossi" contro la violenza sulle donne, ha voluto coinvolgere il gruppo di hobbiste locali, avviando di fatto un laboratorio "sociale" di uncinetto.

Tante donne di ogni età, in base ai propri impegni familiari e personali, hanno cucito, assemblato e appeso, con l'aiuto degli operai comunali, la grande calza rossa che campeggia sulla scuola elementare nella piazza centrale del paese.

"Anche in questa occasione - afferma l'assessora Martucci - queste meraviglie donne hanno messo a disposizione il loro tempo per realizzare un grande lavoro di cucito. Ogni mattonella all'uncinetto racconta una storia. Sono le storie di chi ha preso parte a questo lavoro di comunità: una calza speciale, in un momento sociale non facile per via della pandemia. Questa calza speciale è un modo diverso per augurarci un nuovo anno che restituisca a tutti serenità".