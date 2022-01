“StradaXStrada", altre 15 strade in dissesto da rimettere a nuovo

SAN MICHELE SALENTINO - La giunta comunale di San Michele Salentino ha approvato il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità, per partecipare al bando “Strada per strada” della Regione Puglia con oltre 147mila euro di interventi. Il progetto punta a intervenire su sedi stradali particolarmente dissestate, con buche e sconnessioni della pavimentazione stradale che compromettono in maniera irreversibile le condizioni di corretta e regolare fruibilità: qui verrà rifatto il manto stradale, con fresatura, livellamento dei chiusini, posa del nuovo tappetino bituminoso. E ancora, la realizzazione di nuovi marciapiedi e il rifacimento di altri.

Di seguito l’elenco delle strade candidate all’intervento: via Diaz (marciapiede da via Balilla a via Pisacane), via Mario da Fiori (marciapiede angolo don Luigi Greco), via Bellini, via Macallè, via Firenze (marciapiede), via Guido Rossa (marciapiede), via don Luigi Sturzo (marciapiede), via Sardelli (marciapiede), via XX Settembre (da via V. Veneto a via Badoglio), via 24 Maggio (da via 21 Luglio a via De Amicis), via Cesare Battisti, via Garibaldi (da via V. Veneto a via Suez), via Diaz (da via Balilla a via V. Veneto), via Petrarca (da via V. Veneto a via Bellini), via Giovanni XXIII (da via Virgilio a via D. Chiesa), via Bellini (da via G. Leopardi a via Macallè) e via Mameli (da via Trieste a via Giusti).

“L’intervento – spiega il sindaco Giovanni Allegrini - si inserisce nel progetto di riqualificazione della viabilità cittadina che, in questi mesi, ha visto il rifacimento di diverse strade, urbane ed extraurbane per un investimento di circa un milione e 300mila euro. Interventi dei quali San Michele necessitava da decenni, realizzati, soprattutto, grazie alla partecipazione a bandi e alle opportunità di finanziamento regionale e nazionale. Tutto questo al fine di aggiungere qualità urbana e sicurezza stradale, carrabile e pedonale. L’obiettivo dell’amministrazione sarà quello di reperire ulteriori risorse per rendere il nostro paese sempre più bello ed accogliente.”

Dall’ammissione al contributo regionale, il Comune avrà 6 mesi per indire la gara e aprire i cantieri e successivi altri 6 mesi per completare i lavori e rendicontare le spese alla Regione. All’inizio dei lavori, la Regione Puglia trasferirà al Comune il 70 per cento delle risorse riconosciute, il restante 30 per cento sarà trasferito alla conclusione.