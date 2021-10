La questione "enfiteusi" al centro di un incontro pubblico

SAN MICHELE SALENTINO – Venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 18, nell'oratorio parrocchiale di San Michele Salentino (via. Sac. Pietro Galetta), si svolgerà l'incontro pubblico organizzato dall'amministrazione comunale e il comitato "No Enfiteusi" per presentare le iniziative da intraprendere sulla questione "Enfiteusi". Al momento, la proposta di legge, presentata dal deputato del Movimento 5 Stelle ed ex sottosegretario all’agricoltura, Giuseppe L’Abbate, con cui si stabilisce che il canone enfiteutico non debba superare il reddito domenicale e quindi l’affrancazione, non è stata discussa dalla commissione Giustizia alla Camera.

Presenzieranno all'incontro il sindaco Giovanni Allegrini, il consigliere provinciale e capogruppo in consiglio comunale, Michele Salonna e Antonio Chirico, presidente del comitato "No Enfiteusi". Sono stati invitati a partecipare, inoltre, parlamentari e consiglieri regionali della provincia di Brindisi. L’evento rispetterà tutte le attuali normative anti Covid-19, pertanto è obbligatorio il green pass per accedere alla sala e vige l’obbligo di mascherina.