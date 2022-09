Aqp, lavori per migliorare il servizio: possibili disagi a San Michele Salentino

SAN MICHELE SALENTINO - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di San Michele Salentino. I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 3 ottobre 2022 nell’abitato di San Michele Salentino in via Pio La Torre (nel tratto compreso tra via De Sanctis e via De Gasperi), via Kennedy e in via E. Mattei. La sospensione avrà la durata di 7 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 16:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.