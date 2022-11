Un murales per ricordare Biondo e Franchino, i cani di quartiere avvelenati

SAN MICHELE SALENTINO - A San Michele Salentino, dal 25 giugno scorso, ci si chiede quale possa essere stato il motivo di un gesto così crudele, senza che ci sia una risposta valida a questa domanda. Ma da quel giorno in cui sono stati ritrovati senza vita Biondo e Franchino, cani di quartiere, i volontari animalisti e i cittadini non hanno spento le luci su questa storia, cercando di sensibilizzare in tutti i modi l'opinione pubblica ad un cambiamento verso il rapporto uomo-animale. Così, domenica prossima 27 novembre alle ore 10.30, l' Oipa Brindisi volontari di San Michele Salentino in collaborazione con il comitato popolare "San Michele bene comune" dedicheranno a Biondo e Franchino un murales in via De Amicis.

"L’avvelenamento di Biondo e Franchino ha segnato un punto di non ritorno - si legge nella nota dell'associazione -. Crediamo fortemente che bisogni cambiare modo di concepire il rapporto uomo animale in moltissime situazioni, non solo in merito alle brutali uccisioni a cui stiamo assistendo, ma anche sul maltrattamento, mala gestione, abbandoni, fino ad arrivare alla semplice ma pericolosa convinzione che ha molta gente: 'sono solo animali" e quindi sacrificabili, meno importanti, esseri viventi la cui vita può essere trascurabile "rispetto alle cose serie'. Sappiamo bene che comincia tutto da qui ed è qui che bisogna intervenire. Il murales vuole sensibilizzare a questo cambiamento."