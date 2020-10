A parco Augelluzzi le querce con i nomi dei laureati nel lockdown

SAN MICHELE SALENTINO – Avrà luogo domenica 4 ottobre, alle ore 11, in località Parco Augelluzzi, la cerimonia di messa a dimora di sette giovani querce, donate dalla Regione Puglia, Anci Puglia e l’agenzia Arif regionale per premiare coloro che si sono laureati nel periodo di confinamento dovuto al rischio epidemiologico da Covid-19 e non hanno potuto vivere l'emozione della proclamazione pubblica. Durante la manifestazione dello scorso 12 settembre, infatti, hanno ricevuto le piante e gli attestati simbolici dal sindaco Giovanni Allegrini e dall'assessore alla Pubblica Istruzione, Tiziana Barletta, 7 neo laureati sanmichelani che hanno concluso il loro percorso di studi superando anche le difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di Cosimo Bello, Valentina Vitale, Maria Pia Salonna, Francesco Carrone, Francesca Maria Venerito, Marica Salonna e Daniela Salonna.

“La piantumazione nel parco comunale nasce dal desiderio di dare un segno tangibile di rinascita – spiega l’assessora alla Pubblica Istruzione, Tiziana Barletta – e di speranza per il futuro. Questi ragazzi hanno dimostrato forza d’animo, energia, superando momenti di sconforto pensando, magari, a non riuscire a poter portare a termine il loro percorso di studi vista l’emergenza Covid. Questo loro traguardo, raggiunto con non poche difficoltà, deve darci coraggio. Seppur simbolicamente, quindi, questa cerimonia di messa a dimora di queste nuove piante riveste un doppio significato: rappresenta, appunto, la forza di questi ragazzi e ragazze, nostri concittadini, e l’impegno della nostra Amministrazione a prenderci cura di questi alberi, di questo parco come da tempo abbiamo iniziato a fare, dedicandoci nello stesso tempo alla cura dei nostri giovani, sperando che possano un giorno far ritorno nel loro territorio e mettere a servizio della propria Comunità tutto il loro sapere”.

La manifestazione rientra nel programma “Picnic al Parco – Benvenuto Autunno” (https://www.facebook.com/events/629907964274620) organizzato dalla cooperativa “Trullo Sociale.net” che da alcune settimane sta portando avanti il progetto di riqualificazione e socializzazione dell’area verde comunale denominato “Augelluzzi Bene Comune”. Domenica mattina, infatti, a partire dalle ore 10, chi vorrà potrà partecipare alle attività e laboratori organizzati dai volontari. In particolare, i fruitori potranno leggere un libro, partecipare alla caccia al tesoro o costruire la casa nel bosco. Nell’area giochi, installati da pochi giorni è previsto, poi, un picnic al sacco.