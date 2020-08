Il preside Dipresa va in pensione, il saluto dell'amministrazione comunale

SAN MICHELE SALENTINO - Il professore Luca Dipresa lascia la dirigenza dell’Ic “Giovanni XXIII” di San Michele Salentino per sopraggiunti limiti di età professionale, dopo alcuni mesi di reggenza, in un momento molto particolare per la scuola a causa dell’emergenza Covid, lasciando il passo al nuovo dirigente scolastico, sempre reggente, Tiziano Fattizzo, già alla guida del II comprensivo statale di Francavilla Fontana. “Seppur per pochi mesi – commenta il sindaco Giovanni Allegrini – il preside Luca Dipresa è stato un punto di riferimento per la nostra scuola. Abbiamo trovato in lui una persona capace, intelligente ed aperta ad ogni forma di dialogo e collaborazione con l’ente comunale, raggiungendo, insieme, numerosi ed importanti obiettivi. E’ una persona che ha saputo conquistarsi il rispetto e l’affetto di tutti coloro che con lui hanno collaborato, siano essi docenti, collaboratori amministrativi o collaboratori scolastici, genitori e ragazzi e pur nella meritata pensione che ora potrà godersi, sono certo che continuerà a mettersi a disposizione della scuola e della società civile.”

Parole di elogio per l’attività svolta del dirigente Dipresa, anche, dall’assessora alla pubblica istruzione e gentilezza, Tiziana Barletta: “Conserveremo il ricordo di un professionista sensibile, educato, accogliente che, grazie a queste qualità, ha permesso all’amministrazione e alle famiglie di instaurare rapporti di collaborazione fattiva. L’amministrazione comunale – conclude la Barletta – ha avuto nel dirigente Dipresa un interlocutore sempre prezioso e corretto, costantemente orientato verso il miglioramento della scuola e della società.” Il sindaco e l’amministrazione comunale rivolgono un caloroso benvenuto al nuovo reggente dell’Istituto comprensivo, il professore Tiziano Fattizzo, con l’auspicio che la collaborazione tra il mondo scolastico e l’ente comunale possa continuare perché solo con una vera alleanza educativa tra scuola e famiglia è possibile formare uomini e donne responsabili e competenti.