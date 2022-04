Scompare Guido Azzarito: ha fatto la storia dell'imprenditoria brindisina

SAN MICHELE SALENTINO - Grave lutto nel mondo dell'imprenditoria regionale: è scomparso Guido Azzarito, storico fondatore nel 1959 del gruppo "Azzarito", importante ed influente azienda nel settore degli elettrodomestici e complementi d'arredo, prima a San Michele Salentino e poi a Mesagne, che oggi si avvale della collaborazione di circa 50 dipendenti. I funerali si sono svolti questa mattina, luned' 18 aprile 2022, nella chiesa di San Michele Arcangelo di San Michele Salentino. Di seguito le parole di cordoglio del sindaco Giovanni Allegrini:

"Con la scomparsa di Guido Azzarito la nostra comunità perde un grande imprenditore dalle non comuni doti umane e riservatezza, venendo sempre incontro, soprattutto, a quanti non erano in grado di ottemperare subito, economicamente, all'acquisto di un elettrodomestico. Un imprenditore innovativo, lungimirante e moderno che con la sua attività, nata nel lontano 1959, ha saputo creare sviluppo e benessere economico per San Michele Salentino, affrontando sempre con competenza e determinazione le sfide poste da un settore difficile e impegnativo come quello del commercio. San Michele Salentino è stato ed è riconosciuto in tutto il territorio provinciale e regionale per il nome "Azzarito" legato alla vendita di elettrodomestici e complementi di arredo, tanto da essere punto di riferimento per il commercio del settore. Passione, dedizione, sacrificio: valori che Guido Azzarito ha trasmesso ai propri figli che oggi portano avanti le attività, continuando a scrivere pagine di storia. La nostra comunità perde un uomo buono.

Insieme alla giunta e a tutto il consiglio comunale ci uniamo al dolore della famiglia per questa grande perdita. Di Guido Azzarito conserveremo il ricordo di una persona altruista, generosa, illuminato protagonista della storia di San Michele Salentino".