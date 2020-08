Superenalotto: centrati due “5” da quasi 50 mila euro

SAN MICHELE SALENTINO - La fortuna bacia San Michele Salentino con il Superenalotto. Nel concorso n.80 dello scorso 17 agosto, nel Comune in provincia di Brindisi sono arrivati ben due "5" da quasi 50 mila euro in totale sulla stessa schedina giocata presso la tabaccheria De Donno, in via Vittorio Veneto, 15. La combinazione vincente del concorso è stata: 5,9,26,62,77,79. Jolly 87, Superstar 72. E’ la prima vincita consistente registrata dalla tabaccheria nel 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.