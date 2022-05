Una little free library nel ricordo del trentennale della strage di Capaci

SAB PANCRAZIO SALENTINO - Sarà inaugurata martedì 10 maggio, alle ore 17, nella Piazza Unità d'Italia di San Pancrazio Salentino, la little free library nell'ambito dell'evento "Capaci... di futuro - più libri, più liberi" a cura dell’associazione "Fattidicarta" con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

Le litte free library sono librerie in miniatura installate per le strade, con libri a disposizione di tutti, gratuitamente, censite a livello internazionale. L’installazione, fortemente pensata, voluta e realizzata dall’associazione, è un invito alla lettura, allo scambio di libri, a mettere in circolo belle parole.

Forti dell’idea che più cultura circola, più legalità e libertà si respira, considerando che a maggio 2022 si ricorda il trentennale della strage di Capaci, in seguito alla quale morirono Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo Falcone e la sua scorta, durante l’inaugurazione presenzierà come ospite Brizio Montinaro, fratello di Antonio Montinaro della scorta di Falcone.