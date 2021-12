Alfieri della Repubblica, Mattarella consegna l'onorificenza a Matteo Scalinci

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato questa mattina (martedì 14 dicembre 2021) al Quirinale gli attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” conferiti negli anni 2019, 2020 e 2021 a ragazze e ragazzi che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti giovani meritevoli presenti nel nostro Paese.

Tra i premiati il 15enne Matteo Scalinci, di San Pancrazio Salentino, fondatore di un gruppo junior di Protezione Civile tramite il quale aiuta gli anziani allettati o con difficoltà motorie. Il suo impegno nel sociale è iniziato a 11 anni. I premiati si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

"Non possiamo, come comunità, che essere noi stessi onorati e orgogliosi di avere tra i nostri concittadini, ancor più giovanissimi, quanti con il loro impegno e le loro scelte di vita esprimano la loro volontà ad abbracciare senso civico, solidarietà e altruismo, quali valori portanti e indispensabili per migliorare la vita stessa del Paese. Un grazie sentito alla nostra pubblica assistenza", si legge sul profilo facebook dell'amministrazione comunale di San Pancrazio Salentino.