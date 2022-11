San Pietro, l'incrocio per Brindisi diventerà una rotatoria: avviati i lavori

SAN PIETRO VERNOTICO - Avviati i lavori di manutenzione straordinaria di viale Paolo Ancora (circonvallazione nord), e realizzazione di una rotatoria all'incrocio semaforizzato tra via Brindisi e contrada Giardino Grande. Gli interventi avranno una durata di circa 90 giorni e hanno un costo complessivo di oltre 293.000 euro ottenuti grazie al finanziamento Strada per strada della Regione Puglia.

Nei giorni scorsi la ditta aggiudicataria ha installato la segnaletica di sicurezza. Durante gli interventi verranno sempre assicurati sia il passaggio dei mezzi del servizio pubblico che il traffico veicolare privato mediante la modifica della viabilità, con la sola realizzazione di restringimenti di carreggiata o, in casi eccezionali, con senso unico alternato.

"A gennaio dello scorso anno la giunta comunale approvò il progetto di messa in sicurezza del tratto urbano di viale Paolo Ancora (ex strada Statale n. 16), per un importo totale dell'intervento 1.500.000 euro. Oggi partono finalmente i lavori del primo stralcio che interesserà il tratto a nord della circonvallazione a partire dal confine con la sp 1 bis, ma l'amministrazione comunale è già al lavoro per la progettazione esecutiva di tutta la circonvallazione, con il completamento della pista ciclabile e la realizzazione della pubblica illuminazione. Ci scusiamo con la cittadinanza per i disagi che saranno causati durante l'esecuzione dei lavori, e chiediamo allo stesso tempo il rispetto rigoroso della segnaletica installata in cantiere", spiega l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Epifani.