San Pietro, arriva lo "Street control" contro sosta selvaggia e veicoli senza assicurazione

SAN PIETRO VERNOTICO - Prosegue il programma di aggiornamento ed implementazione della Polizia locale di San Pietro Vernotico, voluto dal comandante Emanuele Sergio. Dopo la dotazione di due nuovi veicoli, l’adozione del Verbatel per la gestione delle attività su strada da parte degli operatori, e l'ampliamento dell'organico, arriva lo "Street Control".

Si tratta di un dispositivo composto da una telecamera ad infrarossi e un tablet installato a bordo delle auto di pattuglia per le verifiche in tempo reale della sosta irregolare e la contestazione della relativa infrazione. Inoltre, la scansione delle targhe segnala i mezzi non assicurati e senza revisione. Il dispositivo sarà di ausilio quotidiano alle attività degli operatori di polizia. Ad oggi il comando conta sei operatori più lo stesso comandante, che aggiunge: "Come sempre, infine, l'invito ai cittadini è quello del rispetto delle regole".