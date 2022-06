San Pietro festeggia la più longeva del paese: 103 anni per nonna "Sisina"

SAN PIETRO VERNOTICO - Nonna “Sisina”, al secolo Teresa Solazzo di San Pietro Vernotico, ieri, sabato 11 giugno ha spento ben 103 candeline. Si tratta della più anziana del paese. La simpatica nonnina, ancora molto arzilla nonostante da qualche anno costretta su una sedia a rotelle, ha festeggiato questo traguardo a casa di una delle due figlie dove vive da quando nel 2007 ha perso l’amato marito Alfredo Elia dopo 63 anni di matrimonio.

Presenti alla grande festa, i fratelli Lucia 86 anni e Francesco 92 anni, le figlie Maria e Lina, i generi, tutti i nipoti e vicini di casa. Alla nonnina più anziana del paese ha reso omaggio con una targa anche l’amministrazione comunale che ha partecipato alla festa con il sindaco Pasquale Rizzo, la vice Giuliana Giannone e la consigliera comunale Paola Sozzo.

Secondogenita di sette fratelli, nonna di due nipoti Francesco e Alessandro e 3 pronipoti Piergiorgio, Ludovica e Valentina, si è sempre presa cura della famiglia e della casa. La guerra e i sacrifici l'hanno resa una donna forte e combattiva. Insieme al marito, con cui è convolata a nozze all’età di 25 anni, lavorava in campagna. La Fede e la preghiera sono il suo pane quotidiano. Uno dei consigli che ha sempre dispensato in famiglia è quello di non abbattersi mai “ma andare sempre avanti nella vita con coraggio perché il Signore ci aiuta”. E la grande forza di volontà e amore per la vita oltre che le cure e l’affetto dei suoi familiari le hanno permesso di raggiungere questo grande traguardo.